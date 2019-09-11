Лабораторное оборудование стоимостью 8 млн тенге похитили на элеваторе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские при раскрытии кражи скота нашли похитителя имущества на несколько миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в отдел полиции Тимирязевского района обратился аким сельского округа с заявлением о краже племенного быка, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Причинённый ущерб составил 420 тысяч тенге. Полицейские начали досудебное расследование по уголовной статье «Кража». По горячим следам установили подозреваемого – 28-летнего жителя района.

«В ходе расследования этого преступления обнаружили факты, которые привели к раскрытию ранее совершённой кражи. Весной на элеваторе исчезло лабораторное оборудование общей стоимостью свыше 8 млн тенге. Подозреваемый в краже сельскохозяйственного животного причастен и к краже на элеваторе. Вместе с ним по подозрению в совершении преступления установили другого 25-летнего сельчанина», - рассказали в пресс-службе.

Похищенное имущество изъяли и вернут законному владельцу после необходимых экспертиз. По факту кражи племенного животного предстоит возмещение ущерба. Быка подозреваемый сдал на мясо.

«Кража высокотехнологичного оборудования стала самым крупным преступлением, раскрытым в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Зерно». Продлится оно до 10 октября», - добавили в пресс-службе.

Всего в период операции зарегистрировано 20 преступлений. Из них 11 краж ГСМ, 8 фактов кражи запасных частей сельхозтехники, 1 – кормов, 1 – зерна.