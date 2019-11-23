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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими в частном секторе выявлена лаборатория, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики, известные как «Скорость» и «Амфетамин». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Производство наркотиков наладил житель города Экибастуза.
При обыске жилого помещения, арендованного подозреваемым, изъяты химические вещества, используемые для производства синтетических наркотиков, колбы с наслоением психотропных веществ, тетради с химическими формулами, мерные весы и противогазы, а также костюм индивидуальной химический защиты, в котором подозреваемый производил наркотики.
Оперативными работниками также изъяты готовые для реализации более 1500 разовых доз наркотиков.
Специалистами отмечается, что из-за особенностей химических реакций при производстве синтетических наркотиков, имеется опасность самовозгорания, взрывов. Выделяемый едкий газ может нанести невосполнимый урон здоровью человека.
Поэтому ликвидация лаборатории осуществлялась сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД в костюмах химической защиты.
Как пояснил задержанный, резкий запах арендодателю он пояснял тем, что изготавливает краску для автомобилей.
Свой «товар» оптовыми партиями наркосбытчик реализовывал через Интернет путем закладок в городе. Так, в ходе проведения следственных действий на городском кладбище изъята закладка с 315 граммами наркотиков.
Задержанный взят под стражу. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастников преступления.
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