Лабораторию для диагностики патологий плода открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Северо-Казахстанской области начали проводить инвазивную пренатальную диагностику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медицинского учреждения, с 16-го августа на базе центра открыли FISH-лабораторию. Диагностика будет проводиться методом молекулярно-цитогенетического исследования с использованием ДНК-зондов (FISH-метод). Исследование необходимо для выявления или исключения хромосомной патологии у плода.

«Все беременные женщины группы риска по хромосомной патологии плода теперь могут направляться на инвазивную диагностику в перинатальный центр многопрофильной областной больницы. Диагностика проводится по показаниям после консультации генетика в сроках с 16 по 18 недель беременности. Амниоцентез - забор околоплодной жидкости - с 16 до 19 недель на основные анеуплоидии: 13, 18, 21, Х,У пар хромосом», - проинформировали в центре.

О необходимости приобретения FISH-лаборатории говорили еще в 2019-м году, когда разбирались в причинах роста младенческой смертности. В облздраве заявляли об увеличении врожденных патологий. Лаборатория как раз должна обеспечить своевременную диагностику генетических заболеваний у плода.