16 Июля 2022 14:14

Лаборатория сна и лечение аутоиммунных заболеваний доступны в Президентской клинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не каждая больница в стране может предоставить полный цикл обследования пациентам - обследование, постановка клинического диагноза, подбор метода лечения и процесса реабилитации. Особенно трудности возникают в регионах из-за отсутствия необходимых кадров и медицинского оборудования. В Президентской клинике этому вопросу уделяется особое внимание. В скором времени планируется открытие нового лечебно-диагностического блока в отдельном здании больницы. Специалисты подчеркивают, что им вскоре будут доступны новейшие технологии и оборудование, не имеющие аналогов в стране. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в Президентской клинике, чтобы узнать об уникальности запускаемого центра и побеседовали с заместителем директора по лечебной работе Раушан Карабаевой.

«В августе планируем открыть новый терапевтический корпус нашей больницы. Увеличение коечной мощности в два раза позволит вылечить большее количество пациентов. Так, если ежегодно в терапевтических отделениях больницы проходят диагностику и лечение порядка 4 тыс. пациентов, то с введением нового корпуса наши возможности значительно увеличатся. Мы сможем лечить более 8 тыс. терапевтических пациентов в год. Пока у нас четыре многопрофильных терапевтических отделения. Планируется открытие еще трех отделений. Это кардиология, пульмонология, неврология, а также четыре многопрофильных терапевтических отделения, в числе которых отделение аутоиммунных заболеваний. К сожалению, эта тяжелая категория ревматологических и неврологических больных не всегда может получить квалифицированную помощь в связи с отсутствием таких отделений», - отметила Раушан Карабаева.

Новый терапевтический корпус будет принимать три группы пациентов - прикрепленное население (госслужащие), пациентов в рамках ГОБМП, ОСМС и на платной основе. В период подготовки к запуску новых отделений на конкурсной основе были отобраны лучшие врачи, имеющие большой опыт работы в своей области, научные степени и высшую квалификационную категорию.

«Мы также расширим свои диагностические возможности. Так, инсталлирован компьютерный томограф, имеющий 640 срезов. Отмечу, что это единственный в Казахстане аппарат, который значительно улучшит и сократит время на диагностику пациентов с такими угрожающими состояниями, как инсульт и инфаркт. Врачи смогут увидеть не только трехмерное изображение органа, но и динамическое кровообращение органа, его функцию. К тому же, сканирование на этом аппарате менее опасно для пациента, ввиду меньшей лучевой нагрузки на организм больного и сокращения количества контрастного вещества», - пояснила доктор медицинских наук.

Инсталлирован также МРТ аппарат со сверхкоротким каналом для визуализации всего тела. На этом аппарате будет доступна программа нейровизуализации – исследование головного мозга, программный пакет для визуализации сосудов и исследования всего организма. Преимуществом этого аппарата является наличие экспертной интеллектуальной системы AiCE, методики бесконтрастных исследований, режим Quick Star, позволяющий минимизировать артефакты.

«Хочется также отметить, что в новом корпусе будет доступен маммограф с функцией томосинтеза. К сожалению, обычная маммография не всегда позволяет различить злокачественное образование молочной железы от доброкачественного. Функция томосинтеза позволит более точно поставить диагноз. Сегодня во всем мире распространенность рака молочной железы растет. Высока смертность от этого заболевания, а успех лечения часто зависит от того, насколько своевременно был поставлен диагноз. Новейший аппарат позволит обследовать женщин, получивших лечение. В частности, исследовать область послеоперационных рубцов на предмет раннего выявления рецидивов опухоли», - отметила спикер.

Врачи также планируют расширить возможности по изучению пациентов с эпилепсией. В Президентской клинике имеется Центр эпилепсии, который представляет собой законченный цикл оказания помощи больным с судорогами: нейрофизиологическое исследование, подбор лекарственной противосудорожной терапии и хирургическое лечение фармакорезистентных форм заболевания, когда, к сожалению, лекарства уже не помогают.

«Также мы расширяем возможности нашей лаборатории сна, которая занимается различными нарушениями сна, в том числе, такой серьезной проблемой как синдром ночного апноэ. Последствия этого состояния нельзя недооценивать, так как это отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем, и организма в целом», - добавила Раушан Карабаева.

Специалисты нового блока будут заниматься реабилитацией пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, кардиохирургических, нейрохирургических, ортопедических операций. Реабилитация - это комплексный процесс, в котором участвуют разные специалисты: клиницисты, диагносты, реабилитологи, врачи физиотерапевты, инструкторы лечебной физкультуры.

«В нашем реабилитационном блоке будет представлен большой спектр физиопроцедур, водо-, грязелечение, лечебная гимнастика. Реабилитологи будут учить пациентов ходить, разговаривать, обслуживать себя и вести активный образ жизни после тяжелых заболеваний и операций. Надо отметить, что чем раньше начнут реабилитацию, тем лучше прогнозы по восстановлению организма. Мы мотивированы помогать пациентам, возвращать их к жизни. Кроме того, в процессе реабилитации важно понимать и лечить первопричины состояния, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Для этого у нас созданы все условия и работает мультидисциплинарная команда специалистов», - добавила она.

Раушан Карабаева также подчеркнула, что уникальность запускаемого блока заключается в комплексности лечебно-диагностического процесса.

«Не каждая больница может представить законченный цикл обследования пациента: постановка клинического диагноза, подбор метода лечения и процесса реабилитации. Мы имеем специалистов разных терапевтических и хирургических профилей. Это позволит нам успешно работать с тяжелыми пациентами, ставить диагнозы сложным в диагностическом плане больным и подбирать им лечение», - заключила спикер.



