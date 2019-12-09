Лаборатория по проверке лекарств открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий открылся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр лабораторных испытаний будет работать на базе Назарбаев Университета.

Как рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, открытие Центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана.









«Лаборатория соответствует всем международным стандартам. Мы сейчас планируем пройти международную аккредитацию. Для этого приехали наши международные эксперты. Это означает, что экспертиза проводится на уровне международного стандарта. В Казахстане таких лабораторий шесть, а данная лаборатория теперь седьмая. В столице эта единственная лаборатория», - сказал Елжан Биртанов журналистам после ознакомления с работой Центра.

По словам Елжана Биртанова, лаборатория работает по международному стандарту. Он также отметил, что на сегодня в стране существуют много вопросов касательно качества лекарственных средств.

«Мы хотели показать, кто и как, на каком оборудовании работает. Все виды лекарства, бинты, шприцы - всё проверяется. На каждый препарат идет техническое описание, заводы производителя, соответственно, с реестром осуществляется проверка. Проверяются физико-химические, микробиологические свойства, у нас есть лаборатория на животных», - добавил министр.





По данным главы Минздрава, в Центр лабораторных испытаний было вложено 500 млн тенге.

«Это усилие Назарбаев Университета, который предоставил готовое по международному стандарту помещение, также мы приобрели оборудование за счет средств Министерства здравоохранения и самого Центра. Каждая партия проходит обязательную проверку. В соответствии со стандартами, те страны, которые входят в круг гарантированных стран, то по ним мы делаем более ускоренные процедуры - это в основном европейские страны, США. А товары из юго-восточных стран, к примеру, проверяются полностью по всем критериям. Понятно, что оборудование постоянно обновляется, здесь самое современное оборудование», - уточнил Е. Биртанов.









В ходе открытия Центра сотрудники лаборатории показали процесс растворения таблеток, как проверяется герметичность упаковки медицинского изделия, осуществляется проверка качества хирургических игл для офтальмологии и других медицинских изделий.

Центр лабораторных испытаний включает 3 лаборатории: физико-химическую, микробиологическую и лабораторию испытаний медицинских изделий общей площадью более 1500 кв. метров. Лаборатории оснащены 250 единицами новейшего оборудования для проведения экспертизы и оценки качества и безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий.





Планируется, что специалистами Центра лабораторных испытаний будет ежегодно проводиться порядка 7000 лабораторных исследований лекарственных средств и медицинских изделий по 907 видам испытаний. В настоящее время в лаборатории трудятся 32 специалиста.



