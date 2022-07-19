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Лаборатория по изготовлению «синтетики» выявлена возле Конаева
19 Июля 2022 19:10

Лаборатория по изготовлению «синтетики» выявлена возле Конаева

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков выявлена возле Конаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нарколаборатория была оснащена необходимым оборудованием для изготовления синтетического наркотика мефедрон. Объект представлял из себя огороженный участок с двумя нежилыми домами. На его территории были задержаны трое парней, в возрасте 21-23 лет, один из которых - житель Алматы, двое других - из соседнего Илийского района. При осмотре полицейские обнаружили большое количество пластиковых емкостей с жидкостями и порошкообразные вещества. А также измерительную шкалу, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и т.д.

– Из общей массы изъятых веществ был произведен отбор образцов, признанных экспертизой наркотическим средством мефедрон, общей массой 52,86 грамма. Во время спецоперации изъято около двух тонн прекурсоров. Сейчас по факту проводится уголовное расследование, – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

На время расследования одного из задержанных поместили под стражу. В отношении двух других избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

Фото: polisia.kz


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