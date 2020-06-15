Лаборатории по диагностике коронавируса откроются ещё в двух городах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ПЦР-лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции откроют в Темиртау и Балхаше. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев в ходе аппаратного совещания в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Темиртау до конца недели должна заработать лаборатория мощностью 1 000 тестов в сутки. В августе исследования начнут проводить в Балхаше.

А в Жезказгане совсем недавно открылся ПЦР-центр. В сутки здесь проводят до 500 тестов.

Благодаря этому диагностировать COVID-19 в регионе смогут оперативнее.

Всего в Карагандинской области методом ПЦР обследовали 78 907 человек.

Для того чтобы подготовиться к возможной второй волне вируса, в больницы региона закупают дополнительное оборудование. Уже приобрели 45 аппаратов ИВЛ, 51 концентратор кислорода, каждый из которых рассчитан на двух пациентов, и 230 пульсоксиметров, предназначенных для наблюдения пациентов с бессимптомной и лёгкой формами заболевания КВИ на дому.

Сейчас в госпиталях находятся 653 пациента с коронавирусной инфекцией средней и тяжёлой степеней тяжести заболевания. 15 лежат в реанимации, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. 919 жителей области находятся на самоизоляции, их наблюдают на дому.

«Бессимптомные больные и те, у кого болезнь протекает в лёгкой форме, сейчас лечатся дома. Для этого в поликлиниках развернули специальные отделения по наблюдению за такими пациентами. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на стационары. Тем не менее, если бессимптомные больные не имеют условий для самоизоляции или находятся в группе риска, имея сопутствующие заболевания, их госпитализируют. Для этих случаев развёрнуто 737 койко-мест. Общая численность коек для больных коронавирусной инфекцией - 1 268, в том числе 41 реанимационная», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, ситуация с приростом заболеваемости в регионе нестабильная. Из-за этого с 13 июня вернули некоторые ограничительные меры: изменился график движения общественного транспорта и работы продовольственных и непродовольственных магазинов.

«Карантинные меры нужно соблюдать очень строго. Если предприятия нарушают требования, нужно выносить им предупреждения, налагать административные штрафы, передавать материалы в суд. Если ситуация не меняется, приостанавливать деятельность», - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

За соблюдением санитарных требований в Карагандинской области следят 65 мобильных мониторинговых групп.