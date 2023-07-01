Львы появились в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Биологический центр Семея пополнился новыми питомцами. Теперь среди других диких животных в центре обитает пара африканских львов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Вольер для них открыли торжественно. Жильё для больших кошек построили с учётом всех необходимых физиологических потребностей этих животных, говорят специалисты. Но выйти в основной вольер царь зверей постеснялся. А вот молодая львица по кличке Сани быстро освоилась на новой территории. Животных привезли из Алматинской области в честь 85-летнего юбилея биологического цента.

«Это была давняя мечта центра, содержать у себя короля зверей, короля саванн. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась. Это лев по кличке Хабиб и его подруга по кличке Сани. Это молодые львы. Сани буквально еще малышка. Ей два годика. Хабиб чуть старше её, ему – пять лет. В течение месяца горожане уже увидят эту пару в основном вольере, где они будут вместе гулять», - пояснила заведующая биологическими отделами Биологического центра Семея Дарья Вощакина.