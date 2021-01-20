Львенок в гостинице: на публикацию в Сети отреагировали в полиции Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одном из пабликов распространяется видео о львенке в гостинице города Шымкента, передает МИА «Казинформ».

Как говорится в публикации, львенка держат на цепи в гостевом доме «JaDiAs» ради забавы и наживы. На вопиющий случай жестокого обращения с животным отреагировали в полиции города.

«20 января 2021 года по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП департамента полиции города Шымкента начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются поиски по установлению данного львенка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.