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Львенок в гостинице: на публикацию в Сети отреагировали в полиции Шымкента

Автор:  
Багдат Хасенова
20 Января 2021, 20:15
Львенок в гостинице: на публикацию в Сети отреагировали в полиции Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одном из пабликов распространяется видео о львенке в гостинице города Шымкента, передает МИА «Казинформ».

Как говорится в публикации, львенка держат на цепи в гостевом доме «JaDiAs» ради забавы и наживы. На вопиющий случай жестокого обращения с животным отреагировали в полиции города.

«20 января 2021 года по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП департамента полиции города Шымкента начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Обстоятельства произошедшего выясняются, продолжаются поиски по установлению данного львенка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.


Происшествия   Экология   МВД РК   Шымкент   Общество  
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