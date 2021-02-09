Льва держал в крестьянском хозяйстве алматинец

ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Льва держал мужчина в крестьянском хозяйстве Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

8 февраля в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержится взрослый лев. Выехав по сигналу, инспекторы группы природоохранной полиции действительно обнаружили льва.

Животное в хорошем состоянии, содержится в вольере размером 5 на 10 метров. Установлен владелец льва – 28-летний житель города Алматы.

«Факт обнаружения и незаконного содержания крупного хищника зарегистрирован в полиции. До решения вопроса о его будущем местонахождении животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства», - уточнили в полиции.