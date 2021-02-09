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    22:22, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Льва держал в крестьянском хозяйстве алматинец

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    ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Льва держал мужчина в крестьянском хозяйстве Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    8 февраля в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержится взрослый лев. Выехав по сигналу, инспекторы группы природоохранной полиции действительно обнаружили льва.

    Животное в хорошем состоянии, содержится в вольере размером 5 на 10 метров. Установлен владелец льва – 28-летний житель города Алматы.

    «Факт обнаружения и незаконного содержания крупного хищника зарегистрирован в полиции. До решения вопроса о его будущем местонахождении животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства», - уточнили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Экология Общество Алматинская область Алматы Правоохранительные органы
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