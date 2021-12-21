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Льняное масло начали производить в Петропавловске

21 Декабря 2021 14:41
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Льняное масло начали производить в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Петропавловске запустили завод по производству льняного масла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима города, строительство завода началось в 2019-м году. Из-за пандемии срок запуска в эксплуатацию пришлось перенести.

Пока на заводе работают 11 человек. По словам директора предприятия Марины Бариевой, в будущем планируют расширять производство и увеличивать штат.

Помимо пищевого масла, выпускают техническое. Оно подходит для обработки древесины. Масло экспортируют в пределах страны, планируют – в соседнюю Россию.

Кроме производства масла, занимаются фасовкой круп. Сырье закупают у местных производителей.

«По области около 1 млн га засевают масличными культурами, поэтому переработка очень важна. В целом по городу ряд предприятий в этом году провели модернизацию, расширили ассортимент и увеличили объемы производства. За 10 месяцев в город привлекли 84 млрд тенге инвестиций. Из этой суммы 70% - инвестиции частного бизнеса. Государство создало условия для бизнеса», - сказал присутствовавший на открытии завода аким города Булат Жумабеков.


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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Регионы   #Петропавловск  
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