Льготы при поступлении в вузы планируют предоставить волонтерам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о реализации Дорожной карты развития волонтерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр в ходе заседания правительства, за последний год количество волонтерских организаций увеличилось в 3 раза, число активных волонтеров - в 4 раза.

«В период пандемии около 500 тыс. граждан приняли участие в волонтерской деятельности, оказана реальная помощь более 1 млн. нуждающимся. Распределено более 80 тысяч продуктовых корзин, 4,5 миллиона медицинских товаров», - сказала Аида Балаева.

«В этом году мы продолжаем поддерживать волонтерское движение в рамках Дорожной карты развития волонтерства с использованием сложившихся масштабных возможностей и человеческих ресурсов. Это один из приоритетов, обозначенных в предвыборной программе партии Nur Otan», - добавила глава МИОР.

Как отметила министр, Дорожная карта включает в себя комплекс мероприятий.

«В частности, внесение изменений на законодательном уровне. В его рамках предусмотрены такие нововведения, как предоставление льгот при поступлении на обучение в учебные заведения и трудоустройстве, расширение прав и обязанностей волонтеров на основе правоприменительной практики, установление минимального возрастного порога волонтеров и нормы корпоративного волонтерства», - отметила Аида Балаева.

По словам Аиды Балаевой, сейчас законопроект прошел публичное обсуждение и до 1 июля его планируется внести законопроект в правительство.

«Кроме того, совместно с экспертами разрабатывается Стандарт поддержки волонтерской деятельности. На ее основе будут даны основные направления государственным органам в вопросах развития развития волонтерства», - проинформировала министр.