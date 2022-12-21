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Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе

21 Декабря 2022, 11:41
Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2023 год налоговой амнистии не запланировано, но будут введены налоговые льготы. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо понимать, что амнистия не является ежегодной обязанностью, принимаемой соответствующими органами Комитета государственных доходов для исполнения. Если для этого дается соответствующее поручение, это должно решаться на уровне Правительства или Главой государства – исходя из этого осуществляется соответствующая амнистия», – сказал Д. Жаналинов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на 2022 год не было запланировано амнистии по налогам. В плане на следующий год налоговой амнистии также не предусмотрено. Но, в 2023 году начнется работа над новым Налоговым кодексом, в котором будут предусмотрены льготы для налогоплательщиков.


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