Льготы на использование платных дорог планируют расширить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году был инициирован проект закона, предусматривающий поправки льготного проезда по платным участкам автодорог. Документ предполагает увеличение списка льготников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним. Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. На сегодняшний день пользователи, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к платной автомобильной дороге, имеют возможность годового тарифа в размере 1000 тенге для перемещения в пределах одного района. Освобождены от оплаты за проезд автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, организации скорой медицинской помощи, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, патрульная полиция и военная техника», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в текущем году внедряется платность на автодорогах протяженностью 5,8 тыс. км на участках дорог «Шымкент - гр. Узбекистана», «Уральск - гр. РФ (Саратов)», «Уральск - гр. РФ (Самара)», «гр. РФ (Оренбург) – Актобе», «Щучинск-Петропавловск», «Костанай - гр. РФ (Троицк)», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Тараз – Кайнар», «Капшагай – Талдыкорган», «Атырау-Бейнеу-гр. Узбекистана», «Карабутак – Кызылорда», «Актобе – Уральск», «Актау – Бейнеу», «Нур - Султан – Костанай», «Павлодар - гр. РФ (Омск)», «Нур-Султан – Павлодар», «Павлодар - Семей – Калбатау».