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Льготы для работающих через упрощенную декларацию арендодателей отменят в 2023 году в РК

Автор:  
Серик Сабеков
29 Сентября 2022, 17:20
Льготы для работающих через упрощенную декларацию арендодателей отменят в 2023 году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 года будут отменены льготы для арендодателей квартир, работающих через упрощенную декларацию и патент. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пандемии было принято решение, что данная категория совобождается от налогооблажения, на протяжении трех лет они пользуются льготами и не уплачивают. Но со следующего года они будут уплачивать налоги. Это как раз применяющие специальный налоговый режим –упрощенка и патенты», - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось , чтобы сдать в аренду жилье существует несколько опций.

«Первая опция - это зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Таких индивидуальных предпринимателей на сегодня более 84 тыс. по стране, которые сдают через упрощенную декларацию и патент», - сказал Ержан Биржанов.


Жилье   Минфин РК   Общество   Налоги   Льготы  
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