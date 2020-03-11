Льготы для проживающих в зоне Семипалатинского полигона пенсионеров предлагают рассмотреть депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 млрд тенге потребуется на комплексное обследование радиационной обстановки в зоне Семипалатинского ядерного полигона. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Василий Олейник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не до конца изученным остается вопрос современной радиационной обстановки в районах, прилегающих к СИЯП. Работы по комплексному обследованию планируется завершить в 2021 году, для чего потребуется около 2,6 млрд. тенге. Это позволит разработать первоочередные меры, направленные на оздоровление, реабилитацию, социальную защиту населения и будет способствовать социально-экономическому развитию региона. На сегодняшний день, по ориентировочной оценке, количество граждан, проживающих на исследуемых территориях, пострадавших от деятельности СИЯП, и их потомки, составляет около 1,5 млн. человек. Они нуждаются в постоянном мониторинге здоровья», - сказал Василий Олейник, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, осуществляемые на базе консультативно-диагностического центра Семея первичный скрининг и углубленное обследование отвечают современным требованиям комплексного обследования больных для оценки и мониторинга общественного здоровья.

«Вместе с тем, имеется необходимость в создании Республиканского центра комплексной дозиметрии в г. Курчатове Восточно-Казахстанской области, который будет являться ключевым звеном в государственной системе контроля и учета дозовых нагрузок на персонал и население, полученных при работе с источниками ионизирующего излучения и проведения медицинских рентгенорадиологических процедур», - отметил мажилисмен.

Для решения существующих проблем, депутаты предлагают следующее:

1) взять на контроль и обеспечить реализацию Плана мероприятий по совершенствованию мер социальной защиты граждан, пострадавших вследствие испытаний на СИЯП;

2) уточнить условия и основания оказания гражданам социальной поддержки в части распространения действия норм по дополнительной оплате труда и оплачиваемому отпуску на граждан, имеющих статус пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП и проживающих на территориях радиационного загрязнения;

3) определить порядок и условия возврата в хозяйственный оборот реабилитированных земель полигона;

4) принять дополнительный комплекс мер по организации лечения, оздоровления, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территории бывшего СИЯП;

5) рассмотреть предложения пенсионеров, проживающих в зоне повышенного риска, в части восстановления в Законе ежемесячных экологических надбавок к пенсии и льготного выхода на пенсию.