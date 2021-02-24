Льготы для МСБ: как предприниматели будут отчислять налоги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин раскрыл механизм освобождения от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платёжеспособности на уровне докризисного периода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» Правительству поручено предоставить право малому и среднему бизнесу, работающему в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота. В целях реализации данного поручения с 1 января текущего года введен новый специальный налоговый режим розничного налога. Ставка налога установлена в размере 3% от полученного дохода. Налог будет поступать от индивидуальных предпринимателей в виде индивидуального подоходного налога, от юридических лиц в виде корпоративного подоходного налога», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, налогоплательщики, применяющие данный режим, не будут являться плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера оборота.

«Режим рассчитан на 2 года, как антикризисная мера. Необходимо отметить, что данный режим имеют право применять субъекты среднего предпринимательства. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога» определен перечень видов деятельности, в котором предусмотрены те виды деятельности, на которые применялись ограничительные карантинные меры в период пандемии», - заключил глава Правительства.

В Правительстве также сообщили, что постановлением от 2 февраля 2021 года № 30 «Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога» определены 114 видов деятельности для применения специального налогового режима розничного налога.

В перечень включены услуги по проживанию и питанию, деятельность в сферах розничной торговля непродовольственными товарами (одежда, текстиль, ковры и т.д.), технического обслуживания и ремонта автомобилей, транспорта (грузовые перевозки, автобусы, трамваи, троллейбусы), культуры (создание и показ кинофильмов, театры, концерты, цирки, библиотеки, музеи), спорта, туризма (туристические агенты и операторы), образования, а также услуги, оказываемые населению (услуги по ремонту, стирка и химическая чистка, парикмахеры и салоны красоты).