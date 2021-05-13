Льготный проезд сделают для инвалидов по слуху и зрению в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благодаря вмешательству партии «Nur Otan» теперь отдельные категории жителей Кокшетау будут ездить в общественном транспорте бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Еще в феврале текущего года в акмолинский областной филиал партии обратились представители Казахского общества слепых и Казахского общества глухих города Кокшетау с просьбой помочь им в получении льгот на проезд в общественном транспорте.

«Как выяснилось, представители общественных организаций, объединяющих людей с нарушениями слуха и зрения, уже несколько лет обращаются в местные исполнительные органы города Кокшетау с просьбой о пересмотре списка ранее утвержденных 15-ти категорий граждан, имеющих право на льготный проезд и дополнении его с учетом обстоятельств сегодняшнего дня и возможностями городского бюджета», - поделилась пресс-секретарь партии Динара Дуйсен.

Первый заместитель председателя регионального филиала партии Галым Бекмагамбетов, принявший в общественной приемной партии инициативную группу, представлявшую интересы более 200 лиц с ограниченными возможностями, инвалидов по слуху и зрению, пригласил за «круглый стол» представителей городского депутатского корпуса. После коллегиального рассмотрения вопроса он был решен положительно. Депутатский запрос в акимате города Кокшетау от депутата областного маслихата Г. Бекмагамбетова также был рассмотрен.

«На прошедшей VI внеочередной сессии Кокшетауского городского маслихата рассмотрен вопрос «О внесений изменений в совместное постановление акимата города Кокшетау от 28 августа 2019 года №А-8/1531 и Кокшетауского городского маслихата от 28 августа 2019 года №36/4 «Об установлении льготы по оплате проезда отдельной категории граждан города Кокшетау на общественном транспорте (кроме такси) в городе Кокшетау». Согласно внесенным изменениям, вместе с категорией участников боевых действии на территорий других государств, супругов умершего инвалида ВОВ или лиц, приравненных к инвалидам ВОВ, которые повторно не вступали в брак, льготы установлены также инвалидам II группы по зрению и инвалидам по слуху», - отметила Д. Дуйсен.

Так, в других регионах РК эта категория людей (инвалиды по слуху и зрению) ездят бесплатно, но в Кокшетау они были исключены из списка льготников. Теперь вопрос решился положительно. Совместное постановление акимата города Кокшетау и городского маслихата вступит в силу со дня госрегистрации в департаменте юстиции Акмолинской области и будет введено в действие со дня официального опубликования.



