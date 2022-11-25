Льготный микрокредит смогут получить молодые предприниматели в 2023 году

25 Ноября 2022, 16:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года молодые предприниматели смогут получать микрокредит под 2,5 %. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важный вопрос, об исполнении поручения Главы государства по предоставлению нового инструмента финансирования для молодежи на следующий год. Микрокредиты под 2,5 %, Оператор, куда нужно будет обращаться, где будет выдача кредитов и оценка бизнес-планов – «Агрокредитная корпорация». Выбор был сделан исходя из того, что «Агрокредитная корпорация» имеет разветвленную сеть по всем областям, основным городам и, что важно, выстроенную кредитную службу. Это нам дает понимание того, что процесс будет реализован достаточно быстро и слаженно», – сказал О. Ордабаев.

По его словам, льготный кредит для молодежи будет выдаваться на семь лет для реализации бизнес-проектов в агропромышленном комплексе, и на пять лет для проектов в других сферах.

Вице-министр подчеркнул, что этот новый вид микрокредитования будет доступным, и он не имеет аналогов на финансовом рынке Казахстана. Поэтому, ожидается, что введение этого финансового инструмента даст хороший импульс развитию молодежного предпринимательства.

О. Ордабаев также отметил, что на рассмотрении в Сенате Парламента РК находится законопроект, в рамках которого предусматривается расширение молодежного возраста до 35 лет, что позволит увеличить целевую аудиторию для нового вида кредитования.

В свою очередь, директор департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов сообщил, что размер микрокредита для молодежи будет составлять до 5 млн тенге, кредит будет выдаваться под залоговое обеспечение. Предусмотрены кредитные каникулы сроком 1,5 года, в течение которых заемщик освобождается от платежей по кредиту. Каникулы будут предоставляться для того, чтобы молодой предприниматель мог увереннее развивать свой бизнес на начальном этапе. Ожидается, что в 2023 году такой микрокредит получат 5,8 тыс. молодых предпринимателей.