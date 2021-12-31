Льготный кредит от государства помог актюбинке развивать производство сувениров и мебели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Бизнес по производству сувениров и мебели успешно развивает индивидуальный предприниматель из Актобе Эльенора Ибайдуллаева. На днях женщина получила льготный кредит под 6 процентов по государственной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эльенора Ибайдуллаева в рамках расширения действующего цеха по изготовлению деревянных изделий и мебели получила займ в размере 6 млн 300 тысяч тенге.

«У нас два действующих цеха в черте города. Занимаемся изготовлением по индивидуальным заказам сувениров, напольных столов и утвари для домашнего обихода из дерева, металла и кожи. В последнее время поступают заказы от учебных центров на медальницы и статуэтки. Спектр заказов расширяется, и нам необходимо было максимально автоматизировать работу. Для этих целей я и воспользовалась финансированием в рамках госпрограммы через микрофинансовую организацию. Со сбором документов и бизнес-проектом помогли консультанты. В результате у меня сейчас два новеньких станка — лазерный и фрезерный, приобретенные в южной столице», — делится она.

Эльенора - выпускница проекта «Бастау Бизнес» 2019 года. ИП «Акбаян» развивает с супругом. Планирует с расширением взять на работу троих помощников.

К слову, получить льготный кредит в МФО «Atameken Aktobe» могут выпускники «Бастау Бизнес» вне зависимости от того, в каком году они обучались. Если это жители сельских населенных пунктов и малых городов, то они могут рассчитывать на микрокредит в размере до 2,5 тысяч МРП, а горожане — до 6,5 тысяч МРП. При этом займ выдается сроком до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства — до 7 лет. Для подачи заявки на кредит необходимо обратиться в Палату предпринимателей Актюбинской области.

«Микрофинансовой организацией выдаются кредиты выпускникам проекта «Бастау Бизнес», успешно защитившим свои бизнес-планы, на развитие всех видов предпринимательской деятельности. Максимальный размер займов в уходящем году для жителей сел и малых городов составлял 7,2 млн тенге, для городских жителей — 18,9 млн тенге. Льготный период выплаты основного долга — до 12 месяцев, ставка вознаграждения — 6% годовых. Срок кредитования до 5 лет, пополнение оборотных средств до 36 месяцев, а для проектов в сфере животноводства до 7 лет. Мы не используем какие-либо субсидии и другие дополнительные инструменты, поскольку они могут нести определенные риски для заемщиков. Также мы не взимаем никаких комиссий. Оценку залогового имущества производят независимые оценщики, а решения по микрокредитованию проектов принимает кредитный комитет МФО», — говорит директор МФО «Atameken Aktobe» Нурлан Серикжан.

Однако МФО не финансирует проекты по приобретению земельных участков на индивидуальное жилищное строительство и недвижимого имущества, рефинансированию кредитной задолженности, погашению имеющихся кредитов, а также на потребительские цели.

МФО «Atameken Aktobe» образована весной 2021 года при участии региональной Палаты предпринимателей и акимата области. Цель создания микрофинансовой организации – обеспечение льготными заемными средствами выпускников проекта «Бастау Бизнес». Микрокредитование осуществляется согласно Постановлению Правительства №382 от 4 июня 2021 года.