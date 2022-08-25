25 Августа 2022 15:55

Льготные займы на жилье получили 75 молодых специалистов в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области запустили «молодежную» ипотеку. Новая программа, инициированная акиматом области и «Отбасы банком», доступна учителям, врачам, журналистам, работникам культуры и спорта, социальной сферы, преподавателям вузов и научным сотрудникам. Первыми обладателями выгодных займов стали 75 молодых специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

«В прошлом году мы приняли решение о льготной ипотеке для молодежи. Запустили в пилотном режиме в областном центре. Из областного бюджета выделен 1 млрд тенге, дополнительно 500 млн тенге предоставил «Отбасы банк». В следующем году планируем увеличить объем средств по этой программе и расширить ее на другие города», - сказал глава региона при вручении сертификатов на заседании Совета по делам молодежи.

Заем обойдется всего под 5 % годовых, а срок – до 19 лет. Первоначальный взнос – 10 % от общей суммы. Жилье можно выбирать как на первичном, так и вторичном рынках. Заявки претендентов рассматривала специальная комиссия.

По словам Назгуль Ахметжановой, медсестры Областной клинической больницы, она больше десяти лет стояла в очереди на квартиру.

«В нашей семье маленький ребенок, ему два года. Живем с родителями. Уже нашли квартиру на Юго-Востоке, начали оформление. Конечно, очень рада. Побольше бы таких программ для молодежи, это хорошая поддержка», - говорит обладательница сертификата.

Владислав Фризен работает тренером по легкой атлетике в областной специализированной детской школе олимпийского резерва. Недавно женился, живут с супругой в съемной квартире.

«Когда узнал об этой программе, решил попробовать. Подал документы, и все получилось. Сейчас ищем квартиру. Собственная крыша над головой – это самое важное для молодой семьи. Мы благодарны за такую поддержку», - поделился он.

Фото: пресс-служба Акимата Карагандинской области