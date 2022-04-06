«Льготные окна» работают в ЦОНах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центрах обслуживания населения региона работают «льготные окна», в которых без очереди могут получить государственные услуги люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и ветераны ВОВ. Кроме того, инвалиды I или II группы могут вызвать специалистов госкорпорации на дом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие «льготные окна» есть во всех ЦОНах. Для получения госуслуг через них посетители должны предоставить документ, подтверждающий их принадлежность к какой-либо из перечисленных категорий», – отметили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области.

Также люди с инвалидностью I и II групп и ветераны ВОВ могут вызвать сотрудника ЦОНа на дом для получения госуслуг через контакт-центр 1414, выезд осуществляется в течение семи рабочих дней.