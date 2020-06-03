Льготные лекарства на более чем 3,4 млрд. тенге поступили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в медицинские организации Северо-Казахстанской области отгружено медикаментов по 409 позициям на общую сумму более 3,4 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу СК «Фармация».
Всего в медицинские организации области в 2020 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения должны поступить лекарства на сумму более 5,6 млрд. тенге. То есть к настоящему моменту в регион отгружено более 60% годовой потребности лекарств.
К настоящему моменту пациентам уже выдали лекарства на сумму свыше 1,8 млрд. тенге.
Вместе с тем для пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, на 2020 год медицинские организации заказали лекарства на сумму более 4,4 млрд. тенге. На сегодняшний день в регион отгружено лекарств для стационара на сумму свыше 2,2 млрд. тенге.
Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.
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