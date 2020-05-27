Льготные лекарства на 1,7 млрд тенге поступили в Мангистаускую область

НУР-СУЛТАН. На сегодняшний день в медицинские организации Мангистауской области отгружено 387 позиций медикаментов на общую сумму около 1,7 млрд тенге. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в медицинские организации Мангистауской области в 2020 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения должны поступить лекарства на сумму более 3,5 млрд тенге. То есть к настоящему моменту в регион отгружена почти половина годовой потребности в лекарствах. К настоящему моменту пациентам уже выдали лекарства на сумму около 1 млрд тенге. Вместе с тем для пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, на 2020 год медицинские организации заказали лекарства на сумму более 3 млрд тенге», - сообщили в ТОО «СК-Фармация».

На сегодняшний день в регион отгружено лекарств на сумму более 1,7 млрд тенге. Лекарства были доставлены в стационары, а также в медицинские организации для амбулаторного лекарственного обеспечения, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам.



