27 Июля 2022 09:21

Льготные кредиты под 6% могут взять алматинские предприниматели по программе Jana Business

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат города Алматы совместно с Фондом развития предпринимательства «Даму» внесли ряд изменений в региональную программу Almaty Business, усовершенствовав условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), передает МИА «Казинфрм» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Участниками программы, название которой изменено на Jana Business, могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в городе Алматы.

В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 % до 6 %. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования – до семи лет.

Еще одним нововведением программы Jana Business стало предоставление субъектам промышленных парков возможности получения кредитов под 6 % годовых, в сумме до 500 млн тенге, сроком до семи лет.

С целью повышения эффективности торговых операций программой Jana Business предусматривается возможность финансирования факторинговых сделок по ставке 8,5 % годовых.

Механизм факторинга дает возможность покупателю приобрести товар или услугу с отсрочкой платежа. В рамках такой сделки специализирующийся на факторинге финансовый институт (фактор) за определенную комиссию оплачивает поставщику стоимость товара или услуги и приобретает взамен право на получение дебиторской задолженности с покупателя через оговоренное в договоре время. Использование механизма факторинга позволит предпринимателям повысить сроки оборачиваемости товаров и избежать кассовых разрывов.

Льготное кредитование субъектов МСБ будет осуществляться через банки второго уровня, микрофинансовые организации и лизинговые компании. В случае недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться гарантиями Фонда «Даму».

Региональная программа Almaty Business реализуется с 2019 года. За время ее реализации по городе Алматы профинансировано 211 проектов на 27,3 млрд тенге, создано 1 тыс. 340 рабочих мест, обеспечено 26,6 млрд тенге налоговых поступлений. Как показал анализ, более 53 % проектов финансируются с целью приобретения основных средств, оборудования, сырья и материалов.