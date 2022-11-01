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Льготные кредиты под 2%-3% годовых предоставят казахстанским студентам

1 Ноября 2022, 13:22
Льготные кредиты под 2%-3% годовых предоставят казахстанским студентам
1 Ноября 2022, 13:22

Льготные кредиты под 2%-3% годовых предоставят казахстанским студентам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по совершенствованию ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжится работа по усовершенствованию ЕНТ как инструмента отбора для обучения в вузах страны с учетом уровня образовательных достижений и социальной категории. Будет пересмотрена стоимость грантов с введением в систему образовательных грантов дифференциации – от 30 до 100%», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, планируется предоставление возможности получения долгосрочных льготных кредитов на оплату за обучение под 2-3% годовых.

«Продолжим работу по выделению грантов для поступающих из густонаселенных и вновь созданных регионов (Абай, Улытау, Жетысу). Будет усовершенствован механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями для решения проблемы обеспечения студентов общежитиями», - добавил министр.


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