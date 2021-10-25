РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:44, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Льготные карты на проезд выдадут детям из малообеспеченных семей в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 10-го ноября внедряется дифференцированный тариф для проезда в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 15 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, при безналичном расчете оплата за проезд составит 40 тенге, наличными - 65 тенге.

    «С 22 октября начата продажа транспортных карт «Оқушы/Школьник» через пункты реализации, расположенные на рынке «Тайга», в магазине «Караван», в Ассоциации «Автотранспортный союз СКО», диспетчерском пункте на вокзале и ТРЦ «Dostyk Moll». Стоимость карты до 31 декабря составляет 200 тенге. Пополнить транспортную карту можно через мобильное приложение «Kaspi kz», любые приложения сотовых операторов «Мой Билайн», «Мой Актив», с баланса мобильного телефона, через Qiwi-терминалы», - сообщили в пресс-службе.

    Для детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, в горакимате подготовили персонифицированные льготные карты. Оформить их нужно в городском отделе занятости и социальных программ. Обратиться может один из законных представителей с заявлением. В отдел нужно приехать с ребенком, чтобы специалисты сделали его фото для карты. Льготные карты индивидуальны. По ним дети смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

    До введения дифференцированного тарифа – то есть до 10 ноября - стоимость проезда для детей в возрасте от 7 до 15 лет за наличный расчёт остается на уровне 40 тенге.

    Дифференцированный тариф в общественном транспорте Петропавловска ввели 1 сентября. На проезд детей его временно не применяли.


    Теги:
    Социальная поддержка Северо-Казахстанская область Транспорт Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!