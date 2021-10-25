Льготные карты на проезд выдадут детям из малообеспеченных семей в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 10-го ноября внедряется дифференцированный тариф для проезда в общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 15 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, при безналичном расчете оплата за проезд составит 40 тенге, наличными - 65 тенге.

«С 22 октября начата продажа транспортных карт «Оқушы/Школьник» через пункты реализации, расположенные на рынке «Тайга», в магазине «Караван», в Ассоциации «Автотранспортный союз СКО», диспетчерском пункте на вокзале и ТРЦ «Dostyk Moll». Стоимость карты до 31 декабря составляет 200 тенге. Пополнить транспортную карту можно через мобильное приложение «Kaspi kz», любые приложения сотовых операторов «Мой Билайн», «Мой Актив», с баланса мобильного телефона, через Qiwi-терминалы», - сообщили в пресс-службе.

Для детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, в горакимате подготовили персонифицированные льготные карты. Оформить их нужно в городском отделе занятости и социальных программ. Обратиться может один из законных представителей с заявлением. В отдел нужно приехать с ребенком, чтобы специалисты сделали его фото для карты. Льготные карты индивидуальны. По ним дети смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

До введения дифференцированного тарифа – то есть до 10 ноября - стоимость проезда для детей в возрасте от 7 до 15 лет за наличный расчёт остается на уровне 40 тенге.

Дифференцированный тариф в общественном транспорте Петропавловска ввели 1 сентября. На проезд детей его временно не применяли.