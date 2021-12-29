Льготное кредитование создает новые рабочие места в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области кредиты по программе «Дорожная карта занятости» от Аграрной кредитной корпорации способствуют развитию малого бизнеса, передает МИА «Казинформ».

Одна из более ста заемщиков из ВКО - Асем Журтбаева. Предпринимательница занимается мелким фермерством. В ее хозяйстве ранее было всего четыре коровы. Чтобы расширить бизнес, нужен был капитал. Асем прошла курсы по программе обучения начинающих предпринимателей и, получив сертификат, обратилась за льготным кредитом в микрофинансовую организацию, которую фондирует АКК.

«В этом году в октябре я взяла кредит через МФО – 2,1 миллиона тенге, чтобы купить крупный рогатый скот и расширить свое хозяйство. Купила на кредитные деньги еще шесть голов по 350 тысяч тенге. Заем этот хорош тем, что всего 6% ставка и еще есть каникулы на год. То есть, только через год я начну погашать основной долг, а первый год – только проценты. Это очень выгодно», - пояснила Асем Журтбаева.

На поддержку начинающих предпринимателей по программе «Дорожная карта занятости» Аграрная кредитная корпорация, дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек»», направила 22,5 млрд тенге. Через инструменты фондирования микрофинансовых организаций эти средства доступны бизнесменам в регионах РК. В Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день за льготным кредитом под 6% годовых обратились более сотни начинающих предпринимателей. Общая сумма заявок в ВКО составляет 432,6 млн тенге.

Еще одна предпринимательница из этого же Зайсанского района, вместе с мужем разводит лошадей. Сейчас в семейном бизнесе Гулден Бахтияровой поголовье не столь велико, но с помощью займа в 7,2 млн тенге от АКК женщина смогла купить 13 голов и увеличить хозяйство в два раза.

«Купила 13 лошадей, 10 у нас было. Вообще, без этого кредита, мы, наверное, не смогли бы развиваться дальше. В этом займе очень привлекательные условия. У них есть, что самое важное, льготный период, когда выплачиваешь только проценты, а основной долг позже. Это очень помогает бизнесу встать на ноги, окрепнуть, а уже потом выплачивать кредит в полную силу. Мы, например, целый год будем платить только проценты, а потом уже основной долг. Срок кредитования у них тоже очень хороший – шесть лет», - рассказывает Гулден Бахтиярова.

Сроки кредитования по этой программе для животноводов составляют до семи лет, а для других направлений до пяти. При этом срок льготного периода может составлять до 1/3 от общего срока кредитования. Поэтому «Дорожная карта занятости» весьма актуальна для бизнесменов из разных сфер бизнеса. К примеру, Амантай Абьеманов, владелец частной компании из Риддера, купил на заемные деньги погрузчик для расширения возможностей своего бизнеса.

«За шесть миллионов тенге я взял погрузчик. Моя компания работает сейчас в сфере сбора неопасных отходов, работаем на утилизационной базе, экологические вопросы, в общем. А с помощью погрузчика я хочу оказывать еще и автоуслуги – погрузка и разгрузка грузов, уборка территории, уборка снега и прочее. В данный момент выхожу на тендерную площадку, чтобы оказывать эти услуги. Хочу сказать, что я выбрал кредитование от АКК не просто так. По сравнению с частными банками и микрокредитными фирмами здесь самые выгодные условия», - делится своей историей Амантай Абьеманов.

Айгерим Чадаева из Аягозского района ВКО владелица станции технического обслуживания. На кредит смогла пополнить оборотные средства, закупив нужные автозапчасти.

«Сейчас мы взяли семь миллионов тенге. СТО у нас уже есть. Оборудование тоже есть, только часто не хватало запчастей на ремонтируемые машины. Зато сейчас мы сможем все услуги оказывать в одном месте – тут же ремонтировать машины, и здесь же предлагать запчасти. Хочу сказать, что кредит оказался для нас очень выгодным. Плюс в том, что мы три года будем платить за кредит раз в полугодие, то есть один раз за шесть месяцев», - подчеркнула Айгерим Чадаева.

Кредитование по программе «Дорожная карта занятости» направлено на развитие начинающих предпринимателей, представителей малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе для семейного и социального предпринимательства.

Для получения займа потенциальным заемщикам необходимо иметь сертификат о прохождении обучения по программе «Бастау бизнес» либо по другим госпрограммам обучения основам предпринимательства. Иметь залоговое обеспечение. Подать заявку в МФО через офисы НПП «Атамекен».

Максимальная сумма займа на 2022 год составит до 7,6 миллионов тенге в сельских населенных пунктах и малых городах, до 19,9 миллионов в городах и моногородах, а в Шымкенте, Актау, Атырау – до 24,5 миллионов тенге.

Всего на сегодняшний день Аграрная кредитная корпорация приняла заявки от 1 535 предпринимателей страны на общую сумму более 8,3 млрд тенге.