Льготное кредитование для молодежи стартовало в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании поручил запустить механизм предоставления микрокредитов для развития молодежного предпринимательства со ставкой 2,5% годовых. Сегодня в Восточно-Казахстанской области запущена программа льготного кредитования для молодежи от 21 до 35 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Для тех, кто хочет открыть новый бизнес, заниматься животноводством и открыть свое производство, выдаются микрозаймы до 5 млн тенге. Срок кредитования - 5 лет, при этом, в сфере животноводства - 7 лет.

Финансирование осуществляется посредством акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация». Решением акима области в регионе создана соответствующая комиссия по отбору молодежных бизнес-проектов. Жительница Усть-Каменогорска, многодетная матьСнежана Салихова представила членам комиссии бизнес-план по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Я уже выпекаю хлебобулочные изделия и отправляю их в местные магазины. Теперь, если мой проект одобрят, я готова расширять бизнес и нанимать людей», - сказала Снежана Салиханова.

А Саят Кумаров специально приехал из села Койтас Курчумского района и выразил желание принять участие в льготной программе по развитию животноводства и поддержке молодежного предпринимательства.

«Сумма кредита составляет 4 миллиона 900 тысяч тенге. Я бы хотел на эти деньги купить 12 голов крупного рогатого скота. Хорошо знаком с особенностями и тонкостями разведения скота, и поэтому хочу найти применение своим знаниям, развивая свое дело и родное село. К тому же, сейчас растет спрос на продукцию казахстанского производства, на натуральное молоко, кефир, курт, масло», - отметил Саят Кумаров.

Решение о финансировании рассматривается конкурсной комиссией. Группа в составе представителей областной администрации, председателя областного филиала партии AMANAT, депутатов и руководителей кредитных корпораций тщательно изучают каждый бизнес-проект и принимают решение.

«Пока поступило 18 заявок. До конца года по региону планируется выделить кредит 218 претендентам. На эти цели по ВКО выделен 1 миллиард 90 миллионов тенге. Чтобы принять участие в конкурсе на получение кредита, необходимо обратиться в Палату предпринимателей «Атамекен» или «Аграрную кредитную корпорацию», менеджеры помогут правильно оформить бизнес-проект на безвозмездной основе. Проконсультировать вас могут и в отделах занятости и социальных программ в районах области», - сказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Альмира Мусинова.

Большинство проектов молодых людей, касались открытия технических центров обслуживания, производства продуктов питания, животноводства и ремонта автомобилей.