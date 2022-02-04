Льготное кредитование: будут ли преференции для МСБ приграничных районов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность установления специальных налоговых льгот и преференций для малого и среднего бизнеса в приграничных районах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налоговым законодательством предусмотрены налоговые льготы, которые предоставляются для развития и поддержки определенных отраслей экономики, уязвимых категорий налогоплательщиков вне зависимости от региональной принадлежности. В целях поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные налоговые режимы, которые постоянно совершенствуются с учетом баланса потребностей предпринимателей и государства. Учитывая вышеизложенное, предложение требует анализа и проработки со всеми субъектами предпринимательства и другими заинтересованными сторонами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также поделился мнением касательно возможности использования льготного кредитования по ставке не более 2%.

«Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы объединил в себе несколько задач, направленных на создание условий для открытия и расширения малого и среднего бизнеса. Так, в рамках указанного национального проекта предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, при этом конечная ставка по кредиту предпринимателя составляет 6% годовых. По гарантированию кредитов увеличены суммы кредитов, по которым предоставляются государственные гарантии. По кредитам до 360 млн тенге размер гарантий составляет 85 %, по кредитам до 1 млрд тенге гарантии составляют 50% (ранее по кредитам до 60 млн тенге гарантия составляла 85%, по кредитам до 360 млн тенге –50%)», - отметил Премьер.

Также по его словам, по двум инструментам поддержки сняты отраслевые ограничения. Это позволяет малому и среднему бизнесу вне зависимости от рода деятельности стать участником программы и получить льготное финансирование. Наряду с вышеуказанными изменениями разработано новое направление по микрокредитованию микро и малого бизнеса (максимальная сумма по кредиту не более 5 млн тенге, со сроком субсидирования до 2-х лет. На инвестиционные цели предельная сумма займа 20 млн тенге со сроком субсидирования до 3-х лет).

«Главой государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года поручено увеличить размер гранта с 200 до 400 месячных расчетных показателей для открытия или развития своего дела. Реализация мер поддержки по предпринимательству предусмотрена через единый портал поддержки предпринимательских инициатив, работающий по принципу «единого окна». Вместе с тем, вопрос снижения ставки (не более 2%) льготного кредитования будет проработан в рамках рабочей группы по выработке предложений новых подходов развития приграничных территорий», - заключил глава Кабмина.