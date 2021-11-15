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Льготное финансирование даст толчок развитию МСБ в моногородах – Кайсар Нигметов

15 Ноября 2021 18:18
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Льготное финансирование даст толчок развитию МСБ в моногородах – Кайсар Нигметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Льготное финансирование даст толчок развитию МСБ в моногородах. Такое мнение высказал директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе поручил предусмотреть отдельное направление льготного финансирования малого и среднего бизнеса в моногородах под 5%, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. Почему для моногородов так важно расширение сферы для льготного микрокредитования? Вокруг градообразующих предприятий моногородов должна появиться устойчивая сеть субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит постепенно диверсифицировать экономику моногородов. Развитие малого и среднего предпринимательства имеет особое значение для моногородов с низким потенциалом развития, где градообразующие предприятия утрачивают свою роль, снижаются объёмы инвестиций и промышленного производства», – сказал К.Нигметов.

По его словам, расширение доступа к льготному финансирования в моногородах даст толчок развитию сферы услуг и созданию более устойчивого рынка труда. Открытию новых ниш в рамках региональных рынков и в масштабах страны, также будет способствовать обеспечение транспортной связанности моногородов с «точками роста» – крупными городами и областными центрами.


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#Экономика   #Моногорода  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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