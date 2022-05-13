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Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
13 Мая 2022 11:19

Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже с понедельника казахстанцы смогут получать льготные автокредиты. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера и сегодня банки проводят свои корпоративные процедуры, заседания советов директоров. Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры и с понедельника, 16 мая, начнут выдавать кредиты», - сообщил Роман Скляр в кулуарах международного форума машиностроителей.

Что касается банков второго уровня, которые будут выдавать эти кредиты, то их зампремьера пока назвать не смог.

«По банкам: если не ошибаюсь – пять банков второго уровня, которые раньше проводили кредитование. Хочу отметить, программа кредитования существует и сейчас; 88 млрд тенге на револьверной основе есть и сейчас в обороте. Эта программа действует в течение пяти последних лет, просто мы добавляем еще 100 млрд тенге, которые перейдут из РОПа», - заключил Р. Скляр.


Автор:
Корреспондент

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