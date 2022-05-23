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Льготное автокредитование: удовлетворено более 4 тыс. заявок
23 Мая 2022 11:28

Льготное автокредитование: удовлетворено более 4 тыс. заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала старта программы льготного автокредитования принято более 14 тыс. заявок. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала старта программы было принято 14 тыс. 507 заявок, из них удовлетворено – 4 тыс. 834 заявки для физических лиц на сумму 35,7 млрд тенге», - сказала Жанар Ибрашева на брифинге в СЦК.

Спикер привела статистику в региональном разрезе.

«Приобретены 34 единицы авто: в Нур-Султане – 11, в Алматы – четыре, в Актюбинской области – три, в Алматинской области – один, в ЗКО – один, в Жамбылской области – четыре, в Павлодарской области – четыре, в Шымкенте – шесть авто», - сообщила Ж. Ибрашева.

В целом, напомнила спикер, с начала реализации программы по итогам обращения граждан было отменено требование по наличию вин-кода для предоставления счета на оплату в банки второго уровня.

Ранее сообщалось, что 16 мая, с момента старта программы, начал принимать заявки «Банк ЦентрКредит», после - «Евразийский банк». К процессу выдачи автокредита подключился и Halyk Bank. Заявки граждан принимаются по всему Казахстану.


Автор:
Корреспондент

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