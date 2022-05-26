26 Мая 2022 15:40

Льготное автокредитование: навязывать дополнительное оборудование запретили дилерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О незаконности действий по навязыванию дополнительного оборудования при реализации автомашин в рамках программы льготного автокредитования предупредило автосалоны Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена Законом «О защите прав потребителей» и является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей.

«Если данные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – поставщикам данного оборудования, то это является нарушением антимонопольного законодательства и влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5% от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта, занимающим доминирующее положение на рынке», - сообщил антимонопольный орган.

Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает автодилеров о недопустимости фактов навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщает о начале анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей.

Лиц, столкнувшихся с фактами навязывания дополнительного оборудования при реализации автомобилей, просят обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный орган.