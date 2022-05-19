19 Мая 2022 19:49

Льготное автокредитование: банкам разослано условие о страховании на ежегодной основе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Фонд развития промышленности» выступило с официальным заявлением, в котором ответило на вопросы граждан, касающиеся страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Как отметили в Фонде развития промышленности, требования по страхованию автомобилей, приобретаемых по программе льготного автокредитования, действуют с 2015 года. Это направлено на минимизацию кредитных рисков приобретателей, возникающих в результате ДТП, природных, техногенных явлений и преступных действий третьих лиц.

Программой льготного кредитования предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге, размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля.

Дополнительно, для снижения финансовой нагрузки на потребителя, банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)», говорится в обращении.

Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту, за каждый год пользования льготным кредитом.

Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая т.г. Ее правила утверждены постановлением Правительства 15 апреля. Оператором программы определено АО «Фонд развития промышленности», общая сумма финансирования – 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму».

На сегодняшний день прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: «Евразийский Банк», «Банк Центр Кредит» и «Халык банк», который подключился к участию в программе льготного автокредитования сегодня, 19 мая 2022 года.