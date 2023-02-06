Льготное автокредитование: 125 тысяч человек посетили сайт в первую минуту запуска платформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 125 тысяч человек посетили сайт autonesie.kz по льготному автокредитованию в первую минуту запуска платформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Фонд развития промышленност сообщил о запуске платформы autonesie.kz в рамках Программы льготного автокредитования на февраль 2023 года.

По информации пресс-службы фонда, 761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10:00 часов. Количество посетителей сайта первую минуту составило 125 тысяч человек.

«Отметим, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция «подать заявку» стала неактивной. В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок», - пояснили в фонде.

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.