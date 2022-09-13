Кызылординскую школьницу пригласили на выставку художников в Лондон
«Golden time talent» - это масштабный конкурс, в котором участвуют художники от 7 до 60 лет из 39 стран мира. Он посвящен популяризации арт-культуры под знаменем мира и взаимопонимания между народами.
Ранее Яна заняла гран-при и получила сертификат на 250 тыс. тенге в республиканском конкурсе художников, который с 1 по 4 августа прошел в лагере «Балдаурен» в Кокшетау. Она также выиграла путевку на международный конкурс художников в Турции «Дом солнца Турции», где тоже стала обладательницей гран-при. Теперь в декабре этого года она должна участвовать в международном конкурсе в Египте. На конкурсах ее работы заметили организаторы и пригласили школьницу на международную выставку художников «Golden time talent» в Лондоне.
Оценивать работу будут более 60 членов жюри, в составе которого представители ЮНЕСКО, лучшие художники из разных стран мира и другие.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области