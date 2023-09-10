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    14:47, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кызылординский учитель разработал платформу по географии для школьников

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    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Инновационную программу для изучения стран разработал учитель школы-лицея №80 поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области Серик Ниязов. Это практически единственная платформа на государственном языке. Она соответствует всем современным требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «Главное новшество проекта в том, что во время проведения урока обучающийся должен систематизировать и включать в методику ресурсы, используя информацию из множества различных областей, в которых раскрывается содержание нового урока. Программа помогает реализовать педагогическую идею с инновациями», — пояснил Серик Ниязов.

    К слову, платформа носит необычное название «Познавай мир. Учись вместе с дядей Сериком». Она помогает учащимся подготовиться к предметной олимпиаде, ЕНТ. В настоящее время внедряются страноведческие данные по вопросам обновленного содержания.


    Теги:
    Кызылординская область Образование Кызылорда
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