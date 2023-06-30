Кызылординский горсуд приговорил Гульмиру Сатыбалды к 8 годам лишения свободы

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординский городской суд №2 приговорил Гульмиру Сатыбалды к 8 годам лишения свободы. Уголовное дело рассматривалось по фактам присвоения и хищения чужого имущества. Кроме того, приговором суда подсудимой запрещено в течение 10 лет работать в руководстве коммерческих организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде Кызылорды №2 было рассмотрено уголовное дело в отношении 7 подсудимых по обвинению в присвоении вверенного им чужого имущества, по предварительному сговору, в особо крупном размере (статья 189 часть 4 пункт 2 УК РК).

Как сообщила пресс-служба горсуда, подсудимая С. в период 2018-2020 годов не выполнила работы по проекту теплоснабжения левобережья реки Сырдарья в городе Кызылорда, по предварительному сговору с группой лиц присвоила вверенное им имущество в особо крупном размере.

А подсудимые Б., Ж., Е., К., являясь лицами, которым были даны полномочия по выполнению государственных функций, по предварительному сговору группы лиц, используя свои служебные полномочия, присвоили вверенное им чужое имущество, в особо крупном размере. Установлено, что подсудимые Д. и Б. составили акт сдачи на невыполненные работы и подписали его.

Преступными действиями подсудимых государству нанесен ущерб на 441 миллион тенге.

Вина подсудимых доказана заявлением подсудимого Б. о признании вины, судебно-товароведческими и судебно-экономическими экспертизами касательно строительного объекта, ответами на очной ставке бухгалтера, счетовода, учредителей ТОО «А».

Прокурор запросил для С. – 8 лет, для Б., Ж., Е., К. – 7 лет лишения свободы, для Д. и Б. – 7 лет условного наказания.

Адвокаты подсудимых просили оправдать их.

Санкциями статьи 189 часть 4 пункт 2 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Подсудимая С. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 часть 4 пункт 2 УК РК, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

«С учетом приговора суда района Байконыр города Астаны №2 от 04.05.2023 года (7 лет) подсудимой С., в соответствии со статьей 58 части 3 и 6 УК РК, путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким наказанием, в качестве окончательного наказания назначено лишение свободы на 8 лет», – сообщили в областном суде.

Как сообщило ведомство, подсудимые Б., Ж., Е. и К. лишены права занимать должности на государственной службе, им назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

Б. и Д. назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет. С учетом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, назначено условное наказание в соответствии со статьей 63.

Нанесенный государству ущерб в размере 441 миллион тенге в настоящее время полностью возмещен.

Приговор суда не вступил в законную силу.