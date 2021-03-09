Кызылординский филиал «КазТрансГаз Аймака» отказывается оказывать услуги по утвержденному тарифу - Миннацэкономики

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» отказывается оказывать услуги по утвержденному тарифу. Об этом заявили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Хотелось бы начать с того, что в ноябре 2019 года приказом департамента КРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области утвержден тариф на услуги транспортировки товарного газа по распределительным сетям для Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» в размере 5941,35 тенге за 1000 м3 без НДС с вводом в действие с 1 января 2020 года, что на 34,59%, или 3142,16 тенге ниже ранее утвержденного тарифа.

В таблице ниже указаны тарифы, как говорится «до» и «после», для наглядного сравнения.

Тариф на транспортировку до утверждения тенге за 1000 м3, без НДС Тариф на транспортировку после утверждения тенге за 1000 м3, без НДС 9082,51 5941,35





Напомним, что товарный газ для конечных потребителей состоит из:

- оптовой цены, в среднем 70-80% от конечной цены (утверждается Министерством энергетики РК);

- тарифа на транспортировку товарного газа и от затрат на реализацию товарного газа, в среднем 20-30% от конечной цены (утверждается КРЕМ МНЭ РК).

Таким образом, одна из составляющих, которая напрямую влияет на цену для конечных потребителей, была снижена на 34,59%, или на 3142,12 тенге.

Однако, не согласившись с решениями государственного органа (ДКРЕМ по Кызылординской области), Кызылординским производственным филиалом АО «КазТрансГазАймак» подано исковое заявление в суд о признании незаконным приказа ведомства.

Судами первой и второй инстанций (апелляционная жалоба) Кызылординской области по итогам рассмотрения дела в удовлетворении исковых требований Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» отказано.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РК судебные акты суда апелляционной инстанции вступают в законную силу со дня их оглашения, соответственно, действие данного тарифа вступило в силу со дня оглашения постановления судебной коллегии по Кызылординской области, то есть с 4 июня 2020 года тариф на транспортировку газа должен быть в размере 5 941,35 за 1000 м3, без НДС.

Однако на сегодня Кызылординский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» работает по тарифу на транспортировку газа в размере 9 082,51 за 1000 м3 без НДС, тем самым нарушая требования Гражданского процессуального кодекса РК.

Согласно Правилам ценообразования на общественно значимых рынках, в случае изменения тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам АО «КазТрансГазАймак» пересматривает и согласовывает с ведомством уполномоченного органа, а также, не превышая предельной цены, может самостоятельно снижать.

Согласно Предпринимательскому кодексу РК, АО «КазТрансГазАймак» обязан предоставлять в КРЕМ МНЭ РК информацию, необходимую для проведения экспертизы цены.

Вместе с тем КРЕМ МНЭ РК в целях государственного контроля за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка осуществляет мониторинг цен субъектов.

Таким образом, в связи с непредоставлением АО «КазТрансГазАймак» информации, необходимой для проведения экспертизы цены, КРЕМ МНЭ РК по результатам проведенного мониторинга цен на реализацию товарного газа направлено мотивированное заключение о снижении цен для всех потребителей Кызылординской области на 17%, с вводом в действие с 1 января 2021 года.

Однако, не согласившись с действиями КРЕМ МНЭ РК, АО «КазТрансГазАймак» подано исковое заявление в суд о признании незаконным мотивированного заключения о снижении действующих предельных цен для потребителей Кызылординской области.

Решением судьи СМЭС Нур-Султана от 16 февраля 2021 года по итогам рассмотрения дела в удовлетворении исковых требований АО «КазТрансГазАймак» отказано.

При этом АО «КазТрансГаз Аймак» может оспаривать решение суда во второй инстанции (в апелляционном порядке), тем самым это позволяет АО «КазТрансГаз Аймак» работать по цене, которая на 17% выше согласованного.