Кызылординский драмтеатр показал в Ташкенте спектакль «Нарком Жургенов»

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Артисты Кызылординского драмтеатра им. Н.Бекежанова показали в Ташкенте спектакль Рахымжана Отарбаева «Нарком Жургенов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Театральная постановка состоялась в рамках Дней культуры Кызылординской области в Узбекистане, которые проходят в соответствии с Программой Первого Президента «Рухани жангыру».

Гастроли театра проходят с целью укрепления межгосударственной дружбы, пропаганды культурного наследия и национального искусства казахского народа.

Отметим, в рамках Дней культуры Кызылординской области прошел «круглый стол» на тему «Вклад Темирбека Жургенова в развитие образования и культуры в Центральной Азии и Казахстане». Также в городе Навои был организован концерт «Сырдария – река дружбы». В концерте принял участие оркестр народных инструментов им.Турмагамбета. Также показали свое искусство победители международных и республиканских конкурсов, представители искусства жырау Кызылординской области, танцевальный ансамбль «Томирис». Исполнялись произведения Коркыта, Туркеша, Курмангазы, Альшекея, произведения мировой музыкальной классики, а также танцевальные постановки казахского и узбекского народов.

«Узбекские зрители выразили благодарность за проведенные в рамках Дней культуры Кызылординской области мероприятия. Они высоко оценили выступления казахстанских, в том числе кызылординских мастеров искусств, их актерское мастерство», – сказала руководитель Кызылординского областного управления культуры, архивов и документации Мира Абуова.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане проходят Дни культуры Кызылординской области.