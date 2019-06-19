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Кызылординские студенты исследуют городище Жанкент

Автор:  
Сабина Биржанкызы
19 Июня 2019, 12:16
Кызылординские студенты исследуют городище Жанкент

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские студенты получили возможность принять участие в археологическойэкспедиции. Они участвуют в очередных полевых исследовательских мероприятиях в городище Жанкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано в рамках программы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В частности, организацией экспедиции занимается Кызылординский государственный университет имени Коркыта ата. В рамках специального проекта программы «Сакральная география Казахстана» научно-исследовательский центр «Археология и этнография» при университете приступил к очередным полевым исследовательским работам в городище Жанкент.

Привлечены студенты, обучающиеся в вузе по специальности «Археология и этнология». В результате студенты получают возможность пройти в ходе экспедиции производственную практику. Ими руководит руководитель научно-исследовательского центра археологии и этнографии, доктор PHD Азилхан Тажекеев. Молодые специалисты изучат методы ведения археологической разведки, улучшат практические знания.

«В первые дни молодежь ознакомилась с историей города Жанкент и археологическими исследовательскими работами, которые проходили в нем. Ребята обучились методике ведения археологических работ, как подготовка места объекта раскопки, определение его площади, ведение фотодокументации хода раскопок, подготовка чертежей объекта раскопки, собрание, очищение и обработка экспонатов», - сказал Азилжан Тажекеев.

Напомним, в 2005-2019 годах в Жанкенте были построены 9 археологических объектов. Наряду с археологическими работами здесь проходили реставрационные и музеефикационные работы.

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