Кызылординские спортсмены получили квартиры от акима области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Глава региона Крымбек Кушербаев встретился с группой спортсменов, победителей международных состязаний, и вручил им ключи от жилья и денежные сертификаты. Победитель III юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе Диас Бахрадин и первый казахстанский чемпион мира по парадзюдо Олжас Оразалыулы получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Во встрече приняли участие победитель III юношеской Олимпиады (6-18 октября, Буэнос-Айрес, Аргентина) Диас Бахрадин, чемпион мира по парадзюдо (16-18 ноября, г.Одивелаш, Португалия) Олжас Оразалыулы, а также серебряный призер Параазиады по дзюдо Азамат Турымбетов, бронзовые призеры чемпионата мира по греко-римской борьбе Айдос Султангали и Азиатских игр по гребле на байдарке и каноэ Мерей Медетов, бронзовые призеры Параазиады по волейболу сидя Эрик Каскабаев, Шынгыс Медеуов и Алмат Манабаев.

«В этом году спортсмены региона завоевали множество наград на международных состязаниях и внесли огромный вклад в укрепление имиджа независимого Казахстана. В нашей области динамично развиваются массовый и профессиональный спорт, в том числе среди спортсменов с ограниченными возможностями по здоровью. Победа Олжаса Оразалыулы на чемпионате мира по парадзюдо в португальском городе Одивелаш стала первой в истории Казахстана. Вы показали высокий уровень нашей страны на арене международного спорта, оправдав доверие не только тренеров и болельщиков, но и всех казахстанцев. Бесспорно, ваши достижения станут стимулом для тысяч молодых казахстанцев. Желаю вам новых побед», - сказал Крымбек Кушербаев.

В свою очередь Диас Бахрадин, Айдос Султангали и Эрик Каскабаев поблагодарили акима области за поддержку.

За успехи в спорте Диас Бахрадин и Олжас Оразалыулы получили ключи от квартир, Айдос Султангали - сертификат на 3 млн.тенге, Мерей Медетов и Азамат Турымбетов - сертификаты по 1 млн.тенге, а Эрик Каскабаев, Шынгыс Медеуов, Алмат Манабаев - по 500 тыс.тенге.

К слову, в минувшие выходные в Алматы на церемонии награждения, организованной Казахской Академией спорта и туризма и республиканским журналом «Спорт жұлдыздары» управление физкультуры и спорта Кызылординской области, Кызылординская спортшкола № 2 и пресс-секретарь областного управления спорта названы лучшими по итогам 2018 года. Аким области Крымбек Кушербаев признан лучшим в номинации «Проявляющий заботу о спорте аким».