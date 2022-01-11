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Кызылординские полицейские задержали подозреваемого в убийстве солдата во время массовых беспорядков

11 Января 2022 14:50
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Кызылординские полицейские задержали подозреваемого в убийстве солдата во время массовых беспорядков

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординские полицейские задержали подозреваемого в убийстве солдата во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Как известно, 5 января в Кызылорде произошли массовые беспорядки. Впоследствии которых ранены сотрудники полиции, а также от полученных тяжелых телесных повреждений скончался на месте происшествия солдат воинской части 5547. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 15 части 2 статьи 99 «Причинение смерти лица во время массовых беспорядков» и пункту 5 части 2 статьи 380-1 «Посягательство на жизнь военнослужащего способом, опасным для жизни других людей» Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате специальных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в убийстве солдата задержан и водворен в изолятор временного содержания 31-летний житель Кызылорды.


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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #ЧП-2022  
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