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Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости

13 Декабря 2021 14:26
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Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В преддверии празднования 30-летия Независимости страны во всех регионах республики проводятся различные мероприятия.

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан по всей стране полицейские принимают участие в челлендже «Спорт – өмір/Sport – life».

«В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Департаментом полиции проводятся различные мероприятия: акции, турниры, эстафеты, спартакиады», - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.

Кызылординские полицейские приняли эстафету, стартовавшую в Нур-Султане.

В ходе челленджа стражи порядка продемонстрировали свое мастерство по боксу, волейболу, армрестлингу. Также сотрудники СОБР Департамента полиции показали элементы боевой подготовки.

Юбилейную эстафету кызылординские полицейские передали коллегам – сотрудникам Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

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#Кызылординская область   #Спорт   #Силовые структуры   #30 лет Независимости  
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