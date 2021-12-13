Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординские полицейские продолжили эстафету, организованную в честь 30-летия Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В преддверии празднования 30-летия Независимости страны во всех регионах республики проводятся различные мероприятия.
По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан по всей стране полицейские принимают участие в челлендже «Спорт – өмір/Sport – life».
«В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан Департаментом полиции проводятся различные мероприятия: акции, турниры, эстафеты, спартакиады», - отметил начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.
Кызылординские полицейские приняли эстафету, стартовавшую в Нур-Султане.
В ходе челленджа стражи порядка продемонстрировали свое мастерство по боксу, волейболу, армрестлингу. Также сотрудники СОБР Департамента полиции показали элементы боевой подготовки.
Юбилейную эстафету кызылординские полицейские передали коллегам – сотрудникам Департамента полиции Северо-Казахстанской области.
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