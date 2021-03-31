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    15:30, 31 Март 2021 | GMT +6

    Кызылординские полицейские нашли пропавшую 15-летнюю девочку

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские нашли пропавшую девочку из Шиели и передали матери. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 марта в дежурную часть Шиелийского районного отдела полиции ДП Кызылординской области поступило сообщение о том, что 15-летняя девочка вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

    На поиск и установление местонахождения пропавшей девочки был задействован весь личный состав. Сотрудники дали ориентировку во все участки полиции, проверяли места массового скопления людей, чердаки, подвалы и заброшенные здания.
    В ходе поисковых работ, проведенных полицейскими, пропавшая девочка была найдена в Кызылорде и передана матери целой и невредимой. С подростком и ее родителями проводится профилактическая работа.

    Теги:
    МВД РК Кызылординская область Правоохранительные органы
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