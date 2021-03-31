Кызылординские полицейские нашли пропавшую 15-летнюю девочку

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские нашли пропавшую девочку из Шиели и передали матери. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 марта в дежурную часть Шиелийского районного отдела полиции ДП Кызылординской области поступило сообщение о том, что 15-летняя девочка вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

На поиск и установление местонахождения пропавшей девочки был задействован весь личный состав. Сотрудники дали ориентировку во все участки полиции, проверяли места массового скопления людей, чердаки, подвалы и заброшенные здания.

В ходе поисковых работ, проведенных полицейскими, пропавшая девочка была найдена в Кызылорде и передана матери целой и невредимой. С подростком и ее родителями проводится профилактическая работа.

