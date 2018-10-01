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Кызылординские хоккеисты стали чемпионами открытого первенства России
9 Октября 2018 17:56 72
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казани завершилось открытое первенство Российской Федерации по хоккею на траве среди высших команд лиги. В соревновании мужская команда «Кайсар» из Кызылординской области выиграла первое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Кайсар» в 20 играх первенства 17 раз становился победителем. Таким образом, кызылординская команда одержала победу и стала чемпионом. Кроме того, кызылординский игрок Мурат Ешпанов выиграл номинацию «Полузащитник».
Отметим, игроки обучаются в спортивном клубе «Кайсар». Их подготовкой занимался старший тренер Кызылординской области, заслуженный тренер РК Султанбек Кобландин.
Автор: Әділжан Үмбет
Перевод: Сабина Биржанова
Ключевые слова: Спорт, Кызылординская область, Россия,
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