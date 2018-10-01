Кызылординские хоккеисты стали чемпионами открытого первенства России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казани завершилось открытое первенство Российской Федерации по хоккею на траве среди высших команд лиги. В соревновании мужская команда «Кайсар» из Кызылординской области выиграла первое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кайсар» в 20 играх первенства 17 раз становился победителем. Таким образом, кызылординская команда одержала победу и стала чемпионом. Кроме того, кызылординский игрок Мурат Ешпанов выиграл номинацию «Полузащитник».

Отметим, игроки обучаются в спортивном клубе «Кайсар». Их подготовкой занимался старший тренер Кызылординской области, заслуженный тренер РК Султанбек Кобландин.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанова