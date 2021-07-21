Кызылординские аграрии полностью обеспечены водой вопреки дефициту

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области, несмотря на маловодье, водообеспеченность составляет 100%. Об этом сообщил заместитель директора Кызылординского филиала РГП «Казводхоз» Жорабек Ерназаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграм-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По его словам, в этом году в связи с ожидавшихся периодом маловодья в регионе филиал, согласно распоряжению Министра экологии и природных ресурсов РК и Комитета по водным ресурсам, а также РГП «Казводхоз», совместно с районными и областным акиматами создал специальную комиссию для принятия предупредительных мер. Прежде всего, о прогнозах по маловодью и необходимости соблюдения индикативного плана по посевам были проинформированы местные сельхозпроизводители. Их предупредили о том, что не рекомендуется превышать объем посевов, предусмотренного в данном плане, иначе договора по подаче воды на площади, превышающие планируемые, не будут заключены.

Также до начала вегетационного периода филиалом была проведена механизированная очистка магистральных, межхозяйственных каналов, находящихся в республиканской собственности.

Кроме того, в связи с дефицитом воды, по согласованию с руководителями отраслей области совместно с председателем Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК и заместителем акима области был учрежден план мер по уменьшению риска необеспеченности водой посевных площадей.

«На сегодня мы почти на 100% обеспечиваем водой наших пользователей, всего поставлено 2 млрд 78 млн кубометров воды. Мы составили план очередности водооборота по всем нашим каналам, - говорит Жорабек Ерназаров. - Принимаются все необходимые меры для недопущения дефицита воды. К примеру, в Шиелийском и других районах мы собственными силами Кызылординского филиала устанавливаем насосы для дополнительной поставки воды в случае ее нехватки.

В Кармакшинском районе планируется повторно использовать для посевных площадей коллекторную воду Западно-Кармакшинского коллектора. Сейчас в этих работах задействованы 16 машин, 26 рабочих, 10 инженеров. Наши специалисты и все руководство работаем с раннего утра и до поздней ночи, чтобы решить возникающие вопросы по водообеспечению пользователей. На сегодня в Кызылординском филиале РГП «Казводхоз» трудятся около 800 сотрудников, в том числе машинисты, регулировщики, гидротехники, и т.д.».

За счёт республиканского бюджета в Кызылординской области планируется приобрести 67 насосных установок. На сегодня по всему региону работает около 40 таких установок.

По словам Жорабека Ерназарова, в рамках пятилетнего плана автоматизации оросительной системы в этом году пять каналов области планируется оснастить приборами учета воды. Это Новошиелийский магистральный канал, межхозяйственный канал О-2, магистральный канал Келинтобе, межхозяйственный канал «Айтек» и межхозяйственный канал «Сунак-Ата». В настоящее время филиал проводит съёмки каналов, инженерно-геодезические изыскания, и т.д.

В Кызылординской области посевное земледелие ведется только на поливных землях, общая площадь которых составляет около 240 тыс. га, из них в севооборот в текущем году вовлечено 180 тыс. га, что на 10 тыс. га больше, чем в прошлом. При этом посевы риса в нынешнем году составили 83,5 тыс га.

Расширение площадей поливного земледелия достигается за счет гидротехнических сооружений, в том числе Кызылординского гидроузла.

Проектная мощность Кызылординского гидроузла - снабжение поливной водой 110 тыс. га земель сельхозназначения и 250 тыс. га сенокосных угодий и пастбищ, расположенных на территории города Кызылорда и Сырдарьинского, Жалагашского и Кармакшинского районов области.