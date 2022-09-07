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    Кызылординская область представит свою продукцию на сельхозярмарке в Нур-Султане

    7 Сентября 2022, 20:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится в столице 10-11 сентября, свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Около 70 товаропроизводителей из данного региона привезут в столицу более 500 тонн продукции. В том числе 210 тонн бахчевых, 100 тонн риса, 80 тонн овощей и фруктов, 50 тонн тыквы, 30 тонн рыбной продукции, 15 тонн мяса, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий и 3 тонны поваренной соли.

    Данная ярмарка позволит сельхозпроизводителям региона реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

    Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран 48.

    17-18 сентября свою продукцию в столице представят предприниматели Алматинской и Жетысуской областей.

    Фото: Акимат г. Нур-Султан

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Кызылординская область Сельское хозяйство Общество
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