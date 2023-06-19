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Кызылординка подозревается в продаже близнецов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 18:10
Кызылординка подозревается в продаже близнецов Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Женщина, подозреваемая в продаже близнецов, выявлена в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДП области установлено, что 44-летняя жительница области продала двух детей - близнецов, 2023 года рождения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними».

Подозреваемая установлена, в настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация не подлежит публикации в соответствии со ст. 201 УПК.


Кызылординская область   МВД РК   Дети  
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